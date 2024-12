Serviço de Imigração dos EUA prende brasileiro acusado de estupro

JULIA CHAIB

Um imigrante brasileiro em situação irregular nos Estados Unidos foi preso em Massachusetts acusado de estuprar e agredir uma mulher que conheceu em um bar.

Luan Lucas de Sousa Gonçalves, 21, foi detido pela polícia da cidade de Plymouth no último dia 2 de dezembro e depois encaminhado para o Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos EUA.

O jovem negou as acusações, segundo jornais locais, e disse que a relação foi consensual.

Segundo informações das autoridades, ele entrou nos Estados Unidos em 22 de julho de 2023.

A diretora do serviço de imigração em Boston, Patricia Hyde, disse que Luan ficará sob a tutela da ERO Boston (Enforcement and Removal Operations Boston), uma divisão do departamento federal responsável por imigração nos Estados Unidos, enquanto espera os procedimentos para que o departamento decida se ele será deportado ou não.

O serviço de imigração de Boston também prendeu outro brasileiro, Fernando Rodrigues de Lima, 33, que foi acusado no Brasil de roubo qualificado e outros crimes.

O homem cumpriu uma parte da pena no Brasil e ficaria mais dez anos em liberdade condicional, mas fugiu para os Estados Unidos. Ele está passando pelos procedimentos para ser deportado.

Em novembro, a polícia de Boston prendeu outro brasileiro, condenado por estuprar uma criança no Brasil e que estava se escondendo no país. Ele teria sido capturado e depois liberado na fronteira dos EUA em 2022.

Alexandre Romão de Oliveira, 41, foi condenado em Jaru, em Rondônia, a 14 anos de prisão. Segundo o serviço de imigração, ele fugiu antes de cumprir a pena e entrou ilegalmente nos Estados Unidos em abril de 2022, perto de Santa Teresa, Novo México.

O presidente eleito Donald Trump prometeu ao longo da campanha fazer a maior operação de deportação da história dos EUA. Ele afirmou no período pré-eleitoral que os imigrantes em situação irregular “envenenam o sangue do país”.

O republicano pretende fazer da mudança na política de imigração uma de suas prioridades no governo e já disse que pode usar militares nas operações para deportar pessoas em situação irregular no país.