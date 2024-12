Times de Anápolis já têm data para ponta-pé inicial na temporada de 2025; veja quando

Anápolis Futebol Clube, Anapolina e Grêmio Anápolis disputarão divisões diferentes do Campeonato Goiano de Futebol

Paulo Roberto Belém - 13 de dezembro de 2024

Momentos de Anápolis, Anapolina e Grêmio na temporada de 2024 (Foto: Reprodução Instagram)

Anápolis Futebol Clube, Anapolina e Grêmio Anápolis já têm data para estrear a temporada de 2025. Os três times anapolinos disputarão divisões diferentes do Campeonato Goiano de Futebol.

O Galo da Comarca, com a moral de ter conquistado o vice-campeonato do Brasileirão Série D e o acesso à Série C para o ano que vem, estreia no Goianão da 1ª Divisão fora de casa, diante do Crac de Catalão, no dia 15 de janeiro.

A Anapolina, que perdeu a chance de subir para a elite do futebol goiano em 2024 por ter ficado em terceiro lugar na competição, terá de esperar até 10 de maio de 2025 para disputar a Divisão de Acesso.

Mesmo caso do Grêmio Anápolis, que teve a pior colocação das três equipes de Anápolis neste ano, amargando a sexta colocação da Segunda Divisão do Campeonato Goiano de Futebol.

Por não ter o calendário integralmente definido pela Federação Goiana de Futebol (FGF), a divulgação dos adversários da Divisão de Acesso só deve acontecer nos primeiros meses de 2025.

Palco anapolino

Tanto Anápolis, Anapolina e Grêmio Anápolis, disputarão as partidas em casa no tradicional Estádio Jonas Duarte. O palco anapolino para as disputas de futebol já está sendo preparado para a temporada de 2025 desde o mês de novembro.

O estádio, inclusive, tem a expectativa de ter inaugurado o anel que está em fase de construção no ano que vem. Entretanto, a Prefeitura de Anápolis ainda não divulgou a possibilidade.