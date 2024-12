Indústria chinesa é inaugurada em Goiás com investimento de R$ 100 milhões

Fabricante de marcas agrícolas deve fornecer equipamentos para o Brasil e toda a América Latina

Thiago Alonso - 14 de dezembro de 2024

Fábrica da Weichai, em Itumbiara. (Foto: Divulgação)

Foi oficializado na última quarta-feira (11), o início das operações da gigante chinesa Weichai, em terras goianas. A fábrica, instalada em Itumbiara, no Sul do estado, produzirá motores e máquinas agrícolas de alta performance.

Com um investimento de cerca de R$ 100 milhões, a empresa é líder global no mercado de equipamentos do segmento agroindustrial e deve fornecer dispositivos para o Brasil e toda a América Latina.

Durante o evento de inauguração, marcaram presença o governador Ronaldo Caiado (UB), além do vice-presidente do Grupo Shandong, Zhang Gengsheng, e o CEO da Stemac, Valdo Marques.

O encontro foi realizado no Palácio das Esmeraldas, e também recebeu o secretário de Indústria e Comércio, Joel de Sant’Anna Braga Filho, e o prefeito de Itumbiara, Dione Araújo (UB).

Durante a solenidade, Joel de Sant’Anna definiu a inauguração como “histórica”, afirmando que a parceria com a empresa chinesa deve movimentar a economia goiana, assim como já percebido no ano de 2023, quando o Produto Interno Bruto (PIB) regional sofreu um crescimento de 6%.

Já o prefeito Dione Araújo definiu a chegada da empresa para Itumbiara como “um divisor de águas” para a economia local, uma vez que, além das máquinas produzidas, também deve gerar empregos.

Apesar da inauguração somente nesta quarta-feira (11), a parceria com a Weichai já vinha sendo negociada desde uma missão oficial de Ronaldo Caiado na China, em setembro de 2023. No mesmo ano, comitivas da indústria chinesa chegaram a Goiânia a fim de oficializar a instalação no estado.