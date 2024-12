Inteligência artificial chama atenção ao criar casais de vários estados brasileiros: “o de Goiás é o mais bonito”

Registro viralizou e já conta com mais de 200 mil visualizações

Davi Galvão - 14 de dezembro de 2024

Imagens foram criadas com o uso de inteligência artificial. (Foto: TikTok/@omagodaia)

Um vídeo bem inusitado vem gerando bastante engajamento no TikTok, ao mostrar como seriam os casais de cada estado do Brasil. O registro viralizou e já conta com mais de 200 mil visualizações.

O conteúdo, feito através de inteligência artificial, retrata cada um dos pares românticos com base em características e estereótipos de cada região.

No Acre, por exemplo, o casal foi imaginado como se tratando de indígenas, em meio à vegetação, bem como no Amazonas; no Ceará, deu-se destaque às praias do estado, enquanto na Bahia, o foco foi no vestuário típico da cultura local.

Já em Goiás, o ambiente gerado pela inteligência artificial foi a flora do Cerrado, enquanto o casal trajava roupas típicas da roça. Ao que parece, a representação do estado agradou os goianos.

“O de Goiás é o mais bonito”, destacou um dos internautas.

Apesar disso, outra usuária apontou algumas ressalvas com relação à escolha da Inteligência Artificial:

“Não tem nada a ver com os nossos traços, faltou muita naturalidade”, destacou.