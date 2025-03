Bruna Biancardi mostra barriga de grávida 24h após prostituta dizer que espera um bebê

Influenciadora e jogador anunciaram estar esperando a segunda filha em 25 de dezembro de 2024

Folhapress - 23 de março de 2025

Neymar e Bruna Biancardi. (Foto: Reprodução/Instagram)

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – Um dia depois de a garota de programa Any Awuada afirmar que tem “100% de certeza” de que está grávida e que o filho que espera pode ser fruto da relação que ela supostamente teve com Neymar numa festa, Bruna Biancardi, mulher do atacante, também foi às redes.

Ela postou uma foto que evidencia a barriga de gestante –ela está à espera de Mel, sua segunda filha com o jogador. Na legenda, é econômica nas palavras: “De ontem”, escreveu.

Bruna até agora não se pronunciou publicamente sobre os rumores de que o marido teria participado ativamente da balada, que teria contado com a presença de várias prostitutas, e parece não estar disposta a fazer isso –tanto que restringiu os comentários de sua publicação. A festa aconteceu no último dia 10 de março, numa fazenda, no interior de São Paulo.

Ao que tudo indica, Bruna e Neymar voltaram às boas depois de os rumores de traição dominarem o noticiário de celebridades. Na quarta-feira (19), eles posaram em clima “família” para fotos, divulgadas pelo atleta em suas redes. Os dois aparecem nas imagens ao lado da filha Mavie, de um ano e cinco meses, na mansão (“uma mini-Disney”, segundo ele) que mantém em Mangaratiba, no Rio.