Briga generalizada em pizzaria termina em fuga e carro sendo jogado contra cerco policial, em Anápolis

Suspeito foi preso pela PM por tentativa de homicídio

Pedro Hara - 15 de dezembro de 2024

Homem baleou viatura da PM. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) foi acionada no início deste domingo (15) em uma pizzaria no Industrial Munir Calixto, região Sudeste de Anápolis.

A razão do chamado foi uma briga generalizada no estabelecimento, que terminou em fuga e com um carro sendo jogado contra um cerco policial.

Portal 6 apurou que três suspeitos envolvidos na confusão fugiram antes da chegada da PM, mas eram conhecidos por serem criminosos que atuam na região.

Parte do efetivo que atendeu a ocorrência permaneceu no local, já que os suspeitos teriam dito ao segurança e dono do estabelecimento de que voltariam com armas.

Sozinho, um deles, de 37 anos, retornou ao local. Ao avistar a viatura, jogou o veículo em que estava em cima dos policiais, que revidaram com disparos.

Logo após o confronto, o suspeito fugiu pela GO-330, mas logo foi montado um cerco policial que o encontrou no Bairro Girassol, com o carro todo avariado pelas manobras feitas durante o percurso.

Foi dada voz de prisão ao homem, que afirmou que deixou os outros dois suspeitos em um local do Jardim Esperança, que fugiram.

O homem foi preso em flagrante por tentativa de homicídio.