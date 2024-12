Homem corre para não ser morto a tiros em bairro nobre de Goiânia

Câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito chega ao local e realiza os disparos

Natália Sezil - 15 de dezembro de 2024

Câmeras registraram o momento em que o homem foge dos disparos. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 53 anos, precisou ser encaminhado ao hospital de urgências após ser baleado na perna durante uma tentativa de homicídio, enquanto estava sentado em frente a um bar no Jardim América, Região Sul de Goiânia.

O caso aconteceu na tarde deste domingo (15), quando a vítima se encontrava do lado de fora do estabelecimento. Em imagens gravadas por câmeras de segurança, é possível ver o momento em que o autor dos disparos chega em uma motocicleta, estaciona o veículo na calçada, saca a arma e aponta para o homem.

A ação acontece rapidamente. A vítima percebe a presença do autor e atravessa a rua correndo, em direção a um supermercado que fica do outro lado da via. O motociclista o segue, para no meio da avenida e continua atirando.

Assim que o homem entra no mercado, fugindo, o autor dos disparos volta para a moto, liga o veículo e evade do local, tomando o mesmo rumo pelo qual chegou. Já que toda a ação foi realizada enquanto usava um capacete, o suspeito não foi identificado.

Após o ocorrido, a Polícia Militar (PM) foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou a vítima caída no chão, com a perna baleada, além de várias cápsulas de balas espalhadas pelo lugar. Além disso, um carro estacionado nas proximidades também recebeu alguns dos projéteis disparados.

Diante do ferimento, a vítima foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo). Agora, a Polícia Civil (PC) deve apurar as motivações da ação.

Assista: