Jovem de Anápolis não resiste e morre 8 dias após gravíssimo acidente

Vítima estava em carro que colidiu contra muro de casa no Residencial das Flores

Paulino Henjengo - 31 de março de 2025

Vítima morre oito dias após acidente de carro (Foto: Reprodução)

Stefanie Rocha Bertuozo, de 25 anos, morreu oito dias após ter se envolvido em um grave acidente de trânsito. A tragédia ocorreu na noite do último dia 23, no Bairro Residencial das Flores, em Anápolis.

No dia do incidente, Stefanie estava como passageira em um carro da marca Volkswagen, que transportava mais três pessoas, sendo um adulto e duas crianças.

Na ocasião, ela e o motorista foram levados às pressas para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis (Heana), em estado grave. No entanto, na manhã desta segunda-feira (31), ela não aguentou os ferimentos e veio a óbito.

O condutor do veículo, além de não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), também apresentava sinais de embriaguez.

No interior do carro, foram encontradas latas de bebida alcoólica, conforme relatou um dos moradores que teve o muro de sua residência danificado devido à colisão do veículo.

O velório teve início na manhã desta segunda-feira (31), na Igreja Presbiteriana Shekinah, na Avenida Perimetral – Vila Norte, em Anápolis. O sepultamento será no Cemitério Memorial Parque.

Relembre o caso:

Uma câmera de segurança flagrou o momento exato em que o carro, em alta velocidade, perdeu o controle e causou um acidente de trânsito.

Por volta das 20h, um veículo da marca Volkswagen Gol transitava em uma rua isolada quando colidiu contra o muro de uma residência, causando danos à propriedade.

No vídeo, é possível perceber que o condutor tenta frear o carro, mas não teve sucesso. Após a colisão, várias pessoas se empenharam em ajudar, retirando as vítimas do automóvel.

