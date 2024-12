Chegada de frente fria pode surpreender final de semana e Natal em Goiás; veja condições

Período de festas deve ser marcado por variações nas temperaturas, em meio a chuvas intensas e fortes ventanias

Thiago Alonso - 16 de dezembro de 2024

Tempo nublado em Anápolis. (Foto: Samuel Leão)

Com o período de festas se aproximando, a população goiana começa a se preparar para as comemorações, mas sempre atenta à previsão do tempo para as datas especiais, que devem chegar com chuvas atingindo todo o estado.

De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), as semanas seguintes devem ser intensas, com fortes precipitações oriundas de uma frente fria que deve atingir a região.

Contudo, essas alterações climáticas devem começar a ser sentidas já a partir desta segunda-feira (16), se intensificando até a quinta-feira (19) e sexta-feira (20).

Ao Portal 6, o gerente de informações da Cimehgo, André Amorim, explicou que as chuvas, que começaram a ser sentidas já no último final de semana, devem se intensificar ao longo dos próximos dias, acompanhadas de fortes ventos. O mesmo está previsto para as feriados de Natal e até ano novo.

“Atualmente, estamos passando por uma combinação de calor e umidade, mas até o fim da semana, a frente fria deve atingir o estado e toda a região Centro-Sul do Brasil”, explicou o meteorologista.

Dentre os municípios que devem ser mais atingidos pelas tempestades estão Firminópolis, São João da Paraúna, Montes Claros, Davinópolis e Nova Aurora, todos com uma média de 30 mm de precipitação.

Os maiores volumes devem ser registrados em Palminópolis, na região Central de Goiás, onde a chuva deve atingir medições de até 32 mm.

Apesar disso, as temperaturas não devem dar trégua, com máximas de até 35 °C nas zonas Norte, Leste e Oeste do estado.

Mesmo com a frente fria, as mínimas não devem ser sentidas com tanta rigidez, visto que devem atingir as marcas de 19 °C, com o menor registro na região Leste, de 17 °C.

No geral, a maior parte do estado deve permanecer na casa dos 19 °C, enquanto as máximas podem variar, como em Porangatu, no Norte goiano, onde os termômetros devem ultrapassar os 34 °C.

Anápolis, por sua vez, deve manter temperaturas amenas, com máximas de 28 °C e mínimas de 19 °C durante a semana. As chuvas, no entanto, devem variar em 15 mm.

Na capital, Goiânia, as chuvas devem ser menos intensas, com médias de 12 mm, enquanto os termômetros podem marcar elevações de 31 °C e mínimas também de 19 °C.