Conheça a cidade em Goiás com menor número de moradores com casa própria

Município está localizado no Sudoeste Goiano e é conhecido por tradição gastronômica

Paulo Roberto Belém - 16 de dezembro de 2024

Cidade está localizada no Sudoeste Goiano (Foto: Divulgação)

Um município do Sudoeste Goiano chamou a atenção no último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por ser o menor do estado e o 10º menor quantitativo no país de moradores vivendo em moradia própria.

Trata-se da cidade de Montividiu. Nela, dos 13.672 habitantes, 46,6% não tem domicílio próprio. O quantitativo corresponde a menos da metade da população, segundo a pesquisa populacional.

Por estar localizado próximo à Rio Verde, distante 45 km do município, que é um dos principais da região, a vocação econômica é baseada na agricultura e agropecuária.

Assim, a maior parte da população trabalhadora ativa dá suporte às atividades que fomentam essa cadeia, tanto em Motividiu, como nas principais cidades do entorno, que têm vocação similar.

Além disso, uma tradição que se estabeleceu nos últimos 24 anos, no município é a Festa da Colheita.

Organizada pela Paróquia Nossa Senhora D’Abadia, geralmente no mês de maio, a festança reúne milhares de pessoas para saborear o famoso costelão, que é assado inteiro no chão.

Em relação a lazer, o turismo fica por conta das trilhas da região que possui várias fazendas. Um dos locais turísticos que se destacam é a Cachoeira do Salto. Já na área urbana da cidade, o lago municipal é um dos pontos a ser visitados.