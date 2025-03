”Enchente de São José” chega com um dia de atraso em Anápolis e surpreende moradores

Água chegou a invadir as calçadas em diversos pontos da cidade

Natália Sezil - 20 de março de 2025

Chuva causou transtornos próximo à Praça Dom Emanuel. (Foto: Matheus da Luz/Portal 6)

Chuva final de verão, a “enchente de São José” atrasou, mas chegou em Anápolis – pegando desprevenidos os moradores, que encontraram ruas alagadas, muito vento e outros transtornos.

A grande surpresa foi a rapidez com que a chuva chegou. Em poucos minutos, o céu se fechou e a precipitação ganhou força, com ventania forte e alagamento em várias ruas. Ela se dispersou da mesma forma, durando cerca de 30 minutos.

A chuva atingiu diversos setores da cidade, como Norte, Leste e Sul. Vídeos enviados por leitores do Portal 6 mostram motoristas, por exemplo, tendo que enfrentar o grande volume de água pela cidade.

Um dos pontos afetados foi a rua Barão do Rio Branco, importante via no Setor Central, próximo à Praça Bom Jesus.

Condutores precisaram ter cuidado ao passar pelo local, onde comerciantes colocaram cones de trânsito na rua para evitar que a água invadisse os comércios.

Já perto da Praça Dom Emanuel, no Bairro Jundiaí, o nível de água já atingia as calçadas logo no início da chuva. Cones também foram colocados ali.

