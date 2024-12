Motorista de aplicativo agride mulher um dia após corrida e motivo é inacreditável

Polícia Civil foi acionada para localizar e interrogar prestador de serviços sobre ocorrido

Paulo Roberto Belém - 16 de dezembro de 2024

(Foto: Reprodução/ Rovena Rosa/Agência Brasil)

Uma mulher, de 42 anos, teve de procurar a Polícia Civil (PC) para denunciar que um motorista de aplicativo a teria agredido, um dia após utilizar o serviço de uma plataforma de mobilidade.

Segundo a denunciante, tudo começou quando no domingo (15) ela teria derramado bebida no interior do veículo de forma acidental, perto de ter a corrida finalizada.

Quando percebeu o derramamento, o motorista teria questionado se a passageira arcaria com o valor da limpeza. Alegando não ter o valor naquele momento, a mulher teria dito que não.

Entretanto, nesta segunda (16), o prestador de serviço teria ido até à casa da mulher dizendo que não sairia dali sem o dinheiro, mas, o reforço da negativa provocou a reação. Ele teria acessado a residência da passageira dando-lhe um soco no rosto.

Com a denúncia, a PC deve tentar identificar e localizar o prestador de serviços para ouvi-lo sobre a história contada pela passageira.