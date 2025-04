Foragido internacional com extensa ficha criminal é preso pela PF no interior de Goiás

Homem de cidadania portuguesa, é casado com uma goiana e estava escondido em uma pacata cidade goiana de nem 5 mil habitantes

Paulo Roberto Belém - 17 de abril de 2025

Cidadão português, foragido da Bélgica, estava escondido em Itaguari, Centro-Norte Goiano (Foto: Divulgação)

Vivendo tranquilamente na pacata Itaguari, cidade da região Centro-Norte de Goiás, um cidadão de Portugal foi preso nesta quarta-feira (16), sendo que ele estava foragido da Justiça da Bélgica, acusado de cometer vários crimes naquele país.

Morando por lá por cerca de 20 anos, ele é acusado de falsificação de documento particular, omissão de declaração de falência empresarial, destruição e inutilização de livros contábeis, fraude, estelionato e apropriação indébita.

O motivo do português estar no Brasil era endossado por ele estar casado com uma cidadã daqui, morando no município goiano de nem 5 mil habitantes, mais próximo a Itaberaí.

A detenção foi efetivada por conta de uma operação conjunta entre o Núcleo de Cooperação Internacional de Goiás (NCI/GO) e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/GO).

A ordem de prisão foi emitida pela Corte Francófona de Primeira Instância de Bruxelas, convalidada por um mandado de prisão foi expedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Estando preso, a Justiça Brasileira deve comunicar a Belga para informar sobre a captura e o eventual encaminhamento do, agora, presidiário.

