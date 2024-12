Após polêmica com pão de forma, Detran Goiás mostra se panetone e chocotone possuem teor alcóolico

Publicação feita nas redes sociais do órgão trouxe alerta para motoristas

Paulo Roberto Belém - 17 de dezembro de 2024

Presidente do Detran participou da publicação (Foto: Reprodução Instagram)

A poucos dias do Natal, o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-Goiás) relembrou a polêmica do pão de forma alcoólico para testar a alcoolemia de um produto tipicamente consumido nesta época: o tradicional panetone.

Em vídeo publicado nas redes sociais, duas pessoas, incluindo o presidente do órgão em Goiás, o delegado Waldir Soares, foram colocadas a ingerir porções de panetone e de chocotone de marcas não reveladas.

Após a ingestão, a mulher apresentou 0,12 mg/l e o presidente do Detran apresentou um índice de 0,23 mg/l.

“Estando impossibilitados de dirigir”, afirmou a funcionária. Entretanto, logo em seguida, após a ingestão de água, ambos apresentaram índices zerados.

“Esse teste é para alertar você que esse teor alcoólico está apenas na parte bucal. Ele não desce para os pulmões”, disse o presidente do Detran.

Ainda segundo a publicação, há um tempo que deve ser considerado quando da ingestão do produto. “Depois de dois minutinhos ele já não aparecerá no teste do etilômetro”, finalizou.