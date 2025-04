Goianos podem fazer curso profissionalizante do Google de forma gratuita; saiba como

Iniciativa tem como objetivo fortalecer inclusão digital e ampliar chances de inserção no mercado de trabalho

Paulino Henjengo - 15 de abril de 2025

Aulas serão ministradas totalmente online. (Foto: Diego Canedo/ Governo de Goiás)

Os mais de 48 mil estudantes goianos beneficiados pelo Programa Universitário do Bem (ProBem) agora têm um novo motivo para comemorar. Isso porque poderão realizar cursos profissionalizantes do Google de forma gratuita, com reconhecimento internacional.

A iniciativa tem como objetivo fortalecer a inclusão digital e ampliar as chances de inserção no mercado de trabalho.

As inscrições já estão abertas e devem ser feitas por meio da Central do ProBem, disponível no site da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG). As vagas são limitadas, e a formação conta com certificação internacional, oferecida sem qualquer custo adicional.

Ao todo, foram disponibilizadas sete opções de capacitação: UX Design, Gerenciamento de Projetos, Análise de Dados, Marketing Digital e E-Commerce, Suporte em TI, Cibersegurança e Fundamentos de Inteligência Artificial.

A formação do Google é 100% online e a certificação contará pontos no Banco de Oportunidades, uma ferramenta que conecta os estudantes do programa a vagas de estágio, oficinas, treinamentos e outras formas de qualificação.

