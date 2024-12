Cooperativa de produtos agropecuários anuncia investimento de R$ 1,1 bilhão em Goiás

Expectativa é de que sejam gerados 400 empregos diretos quando indústria começar operações

Natália Sezil - 17 de dezembro de 2024

Cooperativa de produtores rurais é a quinta maior do Brasil. (Foto: Divulgação)

A Comigo, cooperativa de beneficiamento, industrialização e comercialização de produtos agropecuários, anunciou um investimento de R$ 1,1 bilhão para erguer uma nova indústria de esmagamento de soja, em Palmeiras de Goiás, no Sul do estado.

A fábrica terá capacidade de beneficiar 6 mil toneladas do grão diariamente, transformando-as em óleo e farelo para abastecimento dos mercados interno e externo.

A expectativa é de que sejam gerados 400 empregos diretos quando a indústria começar as operações.

Além disso, também serão investidos R$ 35 milhões na construção e nos equipamentos de um armazém no município de Mozarlândia, a 300 km da capital, para receber a soja e milho produzidos na região do Vale do Araguaia.

A cooperativa de produtores rurais tem sede em Rio Verde, onde ficam as duas unidades já construídas. As obras da terceira unidade devem começar em abril de 2025, com previsão de conclusão para o final de 2026.

Esta será a 8ª indústria de esmagamento de soja em Goiás, somando às fábricas localizadas em Rio Verde (03), Anápolis (02), Itumbiara (01) e Pires do Rio (01).

De acordo com o presidente do Conselho Administrativo da Comigo, Antônio Chavaglia, o faturamento deste ano será de cerca de R$ 12 bilhões, valor que se mantém desde o ano passado. A previsão para 2025 é de crescimento, com receita de R$ 13 bilhões.