Leandro Vilela anuncia nomes dos 12 secretários em Aparecida de Goiânia

Estrutura administrativa contará inicialmente com 29 pastas, e um diagnóstico nos primeiros 40 dias definirá possíveis ajustes

Pedro Hara - 17 de dezembro de 2024

Leandro fez anúncio neste terça-feira (17). (Foto: Rodrigo Estrela)

O prefeito eleito de Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela (MDB), anunciou os titulares de 12 secretarias que irão compor a gestão a partir de 2025. Os escolhidos possuem perfis técnicos relacionados às respectivas posições e, na maioria dos casos, experiência em administrações municipais e estaduais.

Na Assistência Social, Mayara Mendanha retorna ao cargo que ocupou entre 2017 e 2021, trazendo a experiência na área e vínculos comunitários. Para a Secretaria de Administração, Arthur Henrique de Sousa Braga, advogado com formação em gestão pública, foi confirmado após já ter atuado como presidente do União Brasil (UB) na cidade e também como procurador da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Na área de Ciência e Tecnologia, João Pedro Almeida Ribeiro, advogado e ex-prefeito interino de Goianésia, também já atuou como servidor do Detran e também secretário de Indústria e Comércio na mesma cidade.

A Comunicação ficará sob a liderança de Ozéias Laurentino Júnior, jornalista e advogado, que acumula mais de uma década de atuação na secretaria durante gestões anteriores. Já o Desenvolvimento Urbano será comandado por Wolney Wagner de Siqueira Junior, médico veterinário e ex-deputado estadual com experiência em infraestrutura urbana.

Na Educação, a professora Núbia Farias, pedagoga e servidora de carreira, assume com um histórico de atuação em tecnologia educacional. Para a Secretaria de Fazenda, foi escolhido Carlos Eduardo de Paula Rodrigues, economista com uma longa trajetória em planejamento e gestão financeira no setor público, ativo em gestões estaduais desde 1982.

Fábio Passaglia será o titular da Secretaria de Governo, com uma experiência em cargos estratégicos no município, na época ao lado de Gustavo Mendanha, enquanto Alfredo Soubihe Neto, engenheiro civil formado pela Universidade de São Paulo (USP), assume a Secretaria de Infraestrutura, trazendo expertise tanto no setor público quanto no privado.

A pasta de Políticas Públicas para as Mulheres será liderada por Carolina Tavares Araújo, administradora com experiência em articulação estratégica e políticas sociais no governo estadual, na gestão Caiado. Alessandro Magalhães, mestre em Saúde Pública, retorna à Secretaria de Saúde, cargo que já ocupou durante a gestão anterior.

Por fim, a Secretaria de Segurança Pública ficará a cargo do coronel Marco Aurélio Godinho, que possui 33 anos de serviços prestados à Polícia Militar de Goiás (PMGO), tendo acumulado medalhas e um distintivo do grande comando na trajetória.

A estrutura administrativa contará inicialmente com 29 pastas, e um diagnóstico nos primeiros 40 dias definirá possíveis ajustes para otimizar os serviços e alinhar as prioridades da nova gestão.

*Colaborou Samuel Leão