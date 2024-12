Leandro Vilela marca anúncio do secretariado para esta terça-feira (17)

Data também marca a solenidade de diplomação do prefeito, vice e vereadores

Pedro Hara - 16 de dezembro de 2024

Leandro Vilela, prefeito de Aparecida de Goiânia. (Foto: Jhonney Macena)

Leandro Vilela (MDB) vai anunciar, nesta terça-feira (17), os nomes que vão compor o 1º escalão da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, a partir de 2025.

A data foi escolhida por se tratar da solenidade de diplomação do prefeito eleito, do vice-prefeito João Campos (Podemos), e dos 25 vereadores eleitos à próxima legislatura.

A informação foi confirmada pela Rápidas com pessoas do entorno de Vilela. Inicialmente, a estrutura com 30 secretarias será mantida, mas poderá passar por mudanças após o começo do mandato.