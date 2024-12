Mulher vai visitar irmão, encontra portão entreaberto e o corpo dele sem vida estirado no chão em Anápolis

Vítima, que era conhecida por fazer uso de drogas, estava acompanhado de um colega horas antes do falecimento

Thiago Alonso - 17 de dezembro de 2024

Autoridades se dirigiram ao endereço do crime. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 35 anos, foi encontrado morto dentro da própria residência, na noite desta segunda-feira (17), no Residencial do Cerrado, em Anápolis.

Segundo a irmã da vítima, ela teria chegado ao local e encontrado o portão entreaberto, momento que se deparou com o homem caído no chão, com bastante sangue e já sem vida. Conforme ela, ele teria o hábito de visitar familiares que moram próximas, mas que a última aparição teria sido no sábado (14).

Assim, a Polícia Militar (PM) foi acionada, realizando investigações preliminares sobre o crime, encontrando um popular que estaria com ele no último domingo (15).

Ao abordá-lo, as autoridades questionaram a testemunha sobre o ocorrido, o qual explicou que eles estavam consumindo bebida alcoólica.

O homem também afirmou que eles estavam fazendo uso de drogas – prática comum pela qual a vítima já era conhecida na região -, mas que a confraternização teria acabado por volta das 20h30, quando ele teria ido embora.

Diante destas informações, uma perícia foi realizada no endereço, solicitando apoio do Instituto Médico Legal (IML) que fez a retirada do corpo.

A testemunha, por sua vez, foi encaminhada até uma delegacia da Polícia Civil (PC), a fim de prestar esclarecimentos sobre o caso. Agora, investigações devem ser realizadas pelas autoridades competentes.