Gerente de concessionária CAOA em Anápolis percebe modelo de carro furtado

Alarme da empresa havia sido acionado na noite anterior, mas se mostrou ineficiente

Da Redação - 10 de julho de 2025

Imagem Tiggo7 Sport. (Foto: Divulgação Caoa/Cherry)

A gerente de uma concessionária da Caoa Cherry, localizada na Avenida Brasil, em Anápolis, precisou acionar a Polícia Militar logo no início da manhã desta quinta-feira (10).

Isso porque o estabelecimento comercial não só apresentava sinais claros de arrombamento no portão dos fundos, como também estava com um espaço vazio. A descoberta foi de que um veículo Tiggo7 Sport, que estava estacionado no pátio interno da empresa, havia sido furtado.

O Portal 6 apurou que o alarme da empresa havia sido acionado quando a loja havia sido fechada, no fim do dia da quarta-feira (09).

Entretanto, um pouco mais de uma hora depois, o sistema se mostrou ineficiente. Conforme câmera de segurança de um comércio próximo, o portão foi aberto e o veículo, avaliado em R$ 140 mil, retirado da loja.

Conforme imagens, o ladrão teria seguido sentido centro da cidade. A Polícia Militar foi acionada por volta de 8h, quando o primeiro funcionário chegou à concessionária, e segue em busca do suspeito.

Mais informações a qualquer momento.