Por descuido da Semusa, Anápolis quase perdeu 04 ambulâncias novas cedidas pelo Governo Federal

Alerta de uma assessora do gabinete do deputado federal Rubens Otoni evitou o pior

Pedro Hara - 17 de dezembro de 2024

Novas ambulâncias do Samu em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Rápidas apurou que, por um descuido da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) de Anápolis, que não verificou a caixa de spam do e-mail, o município quase perdeu quatro novas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), cedidas pelo Governo Federal.

As viaturas foram disponibilizadas como parte do processo de renovação de frota, que ocorre a cada cinco ou seis anos, e chegaram por intermédio do deputado federal Rubens Otoni (PT).

Anápolis só não perdeu as ambulâncias graças a um alerta da ex-vereadora Professora Geli (PT), que assessora o parlamentar e notificou a Secretaria sobre os e-mails enviados pelo Governo Federal.

Para garantir o recebimento, trabalhadores do Samu de Anápolis se deslocaram até São Paulo no último domingo (15) para buscar a nova frota.

As ambulâncias chegaram ao pátio do município na madrugada desta terça-feira (17) e devem começar a circular em breve.