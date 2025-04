Márcio Corrêa aponta que Roberto deixou dívida de R$ 1,4 bilhão em Anápolis e prevê investimentos de R$ 715 milhões do Governo Federal

Evento no Teatro Municipal destacou mutirões de cirurgias, aumento das vagas em creches e o endurecimento do tom contra a Saneago

Samuel Leão - 15 de abril de 2025

Márcio Corrêa, em evento de prestação de contas dos 100 dias de gestão. (Foto: Samuel Leão/ Portal 6)

Ao apresentar o balanço dos 100 dias da gestão, na noite de segunda-feira (14), no Teatro Municipal, o prefeito Márcio Corrêa (PL) detalhou ações já realizadas e revelou que a Prefeitura de Anápolis tem uma dívida de R$ 1,4 bilhão deixada pelo antecessor Roberto Naves (Republicanos).

O evento teve aspecto de festa, com a presença de músicos e banda sinfônica, mas os desafios impostos pela realidade das contas públicas e das urgentes demandas que um município de 400 mil habitantes tem dão a dimensão do árduo trabalho que o atual chefe do Executivo e seus secretários têm de lidar.

Márcio destacou ações em curso – como mutirões de cirurgias, aumento das vagas em creches e o endurecimento do tom contra a Saneago.

No entanto, chamou atenção o fato das titulares das pastas de Educação e Saúde, Adriana Rocha e Eliane Pereira, ao serem consultados pela Rápidas, não saberem de cor números que dimensionem o tamanho do déficit na educação infantil e das filas para exames e procedimentos cirúrgicos. A precisão de dados é importante para gestão de recursos e implementação de políticas públicas.

No campo das expectativas estão previstos investimentos de R$ 715 milhões do Governo Federal cadastrados no Novo PAC. Segundo Márcio Corrêa, a cifra é um recorde até mesmo se comparado a Goiânia e Aparecida.

ARM passa a ter presidente em caráter interino

Atual controladora-geral do Município, Camisa Cosac passa a responder também pela Agência Reguladora do Município (ARM). A nomeação conta no último Diário Oficial.

Marconi visita Câmara e na Santa Casa nesta terça-feira (15)

O ex-governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), estará em Anápolis nesta terça-feira (15) e vai realizar uma visita à Câmara Municipal.

Ainda sem definição para 2026, após ter dado indícios de que iria se candidatar ao Governo do Estado, o experiente político estará na cidade para, entre outras agendas, entregar um cheque de R$ 2 milhões à Santa Casa.

Nova gestora do Serra Dourada assume estádio na quarta-feira (16)

Também gestora do Mineirão, estádio de Belo Horizonte (MG), a Construcap assume o Serra Dourada já na quarta-feira (16), com a assinatura do contrato sendo firmada no Palácio das Esmeraldas.

A empresa terá o uso do palco do futebol goiano por 35 anos, e venceu o certame após ser a única a dar uma oferta de R$ 10 milhões, valor mínimo exigido pelo Governo do Estado.

Dança das cadeiras no Cidadania

Com a presidência passada de Michel Roriz para Iure de Castro, o Cidadania Goiás toma liberdades perante a direção nacional e passa a se remontar para 2026.

Desde o rompimento com o PSDB, novos nomes tomaram a frente do projeto, com adesões de vereadores nas cadeiras diretivas, como Cássio Lara, de Iporá, e João da Luz, que se torna o secretário-geral do partido. Outros nomes, como Professor Alcides (PL), também sondam espaço na legenda.

Intercity Hotel recebe Jornada Conectar do Sebrae

Um evento voltado para empreendedores, de micro e pequenas empresas, vai ocorrer nesta terça-feira (15) no Intercity Hotel.

Organizado pelo Sebrae Goiás, a ação faz parte do programa Agentes Locais de Inovação (ALI) e oferecerá acompanhamento estratégico aos participantes. São esperados cerca de 70 empresários em Anápolis, e outras edições também ocorrem em Alexânia e Itauçu.

Nota 10

Para delegada Aline Lopes, titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), que identificou e prendeu o judoca que cometia estupros em Anápolis.

Nota Zero

Para Secretaria de Obras de Anápolis que, apesar do pouco tempo de gestão, não conseguiu evitar tragédias causadas pela chuva, como a morte de uma mulher na noite da segunda-feira (14).