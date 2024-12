Antes e depois: PC divulga imagens de pacientes que tiveram rostos deformados em clínica Karine Gouveia

Vítimas eram submetidas a procedimentos com produtos inadequados, realizados por profissionais sem habilitação

Thiago Alonso - 18 de dezembro de 2024

Vítimas ficaram com rostos deformados após procedimentos. (Foto: Divulgação/PC)

A Polícia Civil (PC) divulgou, na manhã desta quarta-feira (18), imagens de pacientes que tiveram rostos deformados após procedimentos irregulares realizados nas clínicas de estética de Karine Gouveia, localizadas em Goiânia e Anápolis. No total, 24 pessoas denunciaram o estabelecimento.

Os registros mostram pessoas com cicatrizes aparentes em várias partes do rosto, desde graves distorções nos lábios, no nariz e até na testa.

Nas fotos, é possível ver que uma vítima parece ter pedido parte do nariz — esta em questão, precisou ser entubada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) devido à gravidade do caso.

Após investigações, a PC identificou que eram utilizados produtos inadequados para estes tipos de operações.

Além disso, o inquérito também apontou que alguns profissionais atuantes nas clínicas não possuíam a devida habilitação para realizar procedimentos estéticos.

Diante destas informações, a Operação Face Oculta foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (18), realizando a prisão de Karine Gouveia, do marido dela, PC Segredo e outras duas pessoas em Goiânia e Anápolis.

Também foram efetivados mandados de busca e apreensão, assim como o bloqueio de bens que ultrapassam a casa dos R$ 8 milhões.