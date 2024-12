Veja as 10 cidades em Goiás com maior número de apostas vencedoras de loterias em 2024

Levantamento considera as premiações principais distribuídas nos municípios goianos

Paulo Roberto Belém - 19 de dezembro de 2024

Loterias Caixa (Foto: Divulgação)

Quase todo dia é dia de apostar em uma das loterias da Caixa Econômica Federal (CEF) e em 2024, um total de R$ 277.109.386,63 foram pagos a centenas de apostas registradas em Goiás que saíram premiadas.

Do valor milionário, o Portal 6 procurou saber quais foram os municípios goianos que mais tiveram ganhadores. O levantamento enviado pela Caixa demonstra que o ranking é equivalente à proporção de moradores de cada cidade.

Goiânia está no topo. A capital teve, em 2024, 368 ganhadores, o que representa 41,2% do total de prêmios pagos em Goiás.

Em segundo, está Aparecida de Goiânia, com 58 apostas premiadas (6,5%) e completando o pódio vem Anápolis, com 49 jogos vencedores (5,5%).

Na sequência, temos Formosa na quarta colocação, com 30 ganhadores (3,4%), e Rio Verde na quinta, com 29 vitoriosos (3,2%). Em seguida, temos Luziânia na sexta posição com 17 sortudos (1,9%) e Itumbiara na sétima com 15 felizardos (1,7%).

Finalizando o top 10, temos: Catalão na oitava colocação com 14 apostas ganhadoras (1,6%), Goianésia na nona posição com 13 sortudos (1,5%) e Valparaíso de Goiás fechando os 10 primeiros com 11 agraciados (1,2%).

A Caixa lembra que o quantitativo corresponde apenas às premiações principais. Ou seja, ganhadores das loterias com prêmios secundários de cada modalidade de aposta não estão no levantamento.