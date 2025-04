Como evitar atropelamento de bebês e crianças na garagem de casa

Feriado de Tiradentes foi marcado por duas tragédias, após dois pequenos morrerem em acidentes dentro de casa

Thiago Alonso - 22 de abril de 2025

Ambulância do Corpo de Bombeiros. (Foto: Portal 6)

O que era para ser mais um feriado de Tiradentes, nesta segunda-feira (21), de tranquilidade e descanso, acabou em tragédia para duas famílias de Goiás, que perderam bebês após acidentes dentro de casa.

O primeiro caso, registrado em Pires do Rio, no Sul do estado, ocorreu com um garotinho de apenas um ano, que faleceu após ser atropelado por um carro. O veículo, sem nenhum condutor, sozinho, começou a descer e atingiu a criança, que chegou a ser resgatada, mas não resistiu.

Também no mesmo dia, no Setor Industrial Aeroporto, bairro da região Leste de Anápolis, a pequena Maria Cecília Reis Souza, também de um ano, morreu após ser atropelada por uma caminhonete que fazia uma manobra na garagem da residência.

Em entrevista ao Portal 6, o capitão Edson Oliveira Carvalho, do Corpo de Bombeiros de Anápolis, orientou sobre cuidados que devem ser tomados, a fim de prevenir fatalidades, como as registradas em Goiás.

Segundo ele, apesar de casos isolados, o perigo segue constante e pode atingir qualquer família, por mais improvável que pareça.

“O pai ou a mãe, ou quem seja o condutor do veículo, antes de adentrar no seu veículo, deve dar uma olhada nas redondezas em volta do carro, verificar se a criança não está próxima”, explicou.

“Muitas vezes o veículo pode ser um pouco alto e a criança acaba passando despercebida, dificultando a visibilidade, principalmente na parte de trás do veículo”, completou.

De acordo com o capitão, a verificação visual não deve se limitar ao momento em que o motorista adentra ao automóvel, mas também quando chega em casa, por exemplo.

“Toda vez que for adentrar ou sair de sua residência, todo cuidado é pouco. Se a criança estiver próxima, tenha atenção, chame outro adulto para poder fazer aquela prevenção e dar uma olhada e segurar a criança até que faça ali o deslocamento”, pontuou.

“O campo de visão do condutor é limitado, principalmente se for um veículo de grande porte. Então, realmente é necessário ter essa atenção redobrada. Não deixe de maneira nenhuma, realmente dê uma olhada no campo visual”, disse.

Em casos em que o acidente já ocorreu, o bombeiro orienta aos responsáveis ligarem imediatamente para o 193 e acionarem o socorro, para que o pequeno seja resgatado o mais rápido possível.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!