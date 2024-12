“Governo de Goiás será um parceiro fiel dessa nova administração”, disse Daniel Vilela para Márcio

Aceno, segundo o vice-governador, foi pedido pelo próprio Caiado, que não esteve na diplomação do novo prefeito

Pedro Hara - 20 de dezembro de 2024

Daniel Vilela durante cerimônia de diplomação. (Foto: André Costa)

Durante a cerimônia de diplomação dos vereadores, do vice-prefeito Walter Vosgrau (MDB) e do prefeito eleito Márcio Corrêa (PL), na noite desta quinta-feira (19), o vice-governador Daniel Vilela (MDB) afirmou que o “Governo de Goiás será um parceiro fiel da nova administração”.

Segundo Daniel, o reforço dessa parceria foi um pedido do governador Ronaldo Caiado (UB), que não esteve presente na solenidade.

“Ele continuará trabalhando lado a lado com a nova administração, porque tem responsabilidade com este povo. É um filho desta cidade e, com certeza, quer fazer com que Anápolis seja um orgulho para todos os goianos”, destacou Daniel.