Intervenção de Márcio Corrêa na UPA da Vila Esperança serve de alerta para Saneago e Urban

Contrato com a OS até então gestora terminaria em 45 dias e uma frase do prefeito é sintoma do que ainda pode vir por aí

Samuel Leão - 21 de março de 2025

Márcio Corrêa, com a presença da Polícia Militar, durante a expulsão do INDSH da gestão da UPA Alair Mafra. (Foto: Captura/ Instagram)

Principal pronto-socorro de Anápolis, a UPA Alair Mafra, na Vila Esperança, está sob nova direção. A organização social que fazia a gestão da unidade foi substituída por não conseguir, segundo o prefeito Márcio Corrêa (PL), garantir a presença de médicos nos plantões, sobretudo nas UTI’s.

De surpresa, a intervenção gerou elogios pela expulsão do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH) e críticas pela substituição ocorrer, em caráter emergencial, por uma organização social ainda desconhecida da comunidade local.

O contrato com a OS, até então gestora, terminaria em 45 dias e uma frase do prefeito é sintoma do que pode vir por aí.

“Sempre fui crítico às OSs e continuarei sendo. Se não cuidar da população, sai da cidade”, avisou Márcio em um tom que pareceu não se reservar somente à área da saúde.

Vale lembrar que o chefe do Executivo anapolino já reverberou reclamações contra Saneago e Urban — concessionárias dos serviços de água e esgoto e transporte coletivo na cidade.

A estatal pela água barrenta e falta de atenção com a cidade e a empresa do Grupo São José pelos atrasos e linhas de ônibus cada vez mais longas nos bairros.

Prisão do maestro Andreyw causa surpresa

Revelada pelo pelo Portal 6 na quinta-feira (20), a identidade do único preso em Anápolis na Operação Sinfonia Oculta, da Polícia Federal, deixou a sociedade local estupefata.

Durante o dia, Rápidas conversou com pessoas que conviviam com o maestro Andreyw Batista.

Chama atenção o fato de ninguém nunca ter suspeitado das atividades criminosas de abuso infantojuvenil que a força-tarefa imputa ao profissional.

E também uma unanimidade

Ninguém também, nem do mundo da música e menos ainda das igrejas evangélicas, coloca em dúvida a gravidade e a pertinência da prisão de alguém flagrado com vasto conteúdo pornográfico de crianças e adolescentes.

Outra unanimidade é a concordância pela demissão do maestro dos vários empregos e funções que ele exercia em orquestras vinculadas à Prefeitura de Anápolis, Governo de Goiás e UniEVANGÉLICA.

Federação do UB com Progressistas causará debandada, antevê Caiado

Se realmente ocorrer, a reunião do União Brasil (UB), prevista para esta sexta-feira (21), para discutir a federação com o Progressistas, deverá ser tensa.

Isso porque Ronaldo Caiado, pré-candidato a presidente da República em 2026, e um dos principais nomes do UB, é contra a parceria.

Em conversa com a imprensa, o governador de Goiás previu uma debandada de deputados federais na janela partidária, prevista para o primeiro quadrimestre do ano que vem, caso a federação ocorra.

“Isso explode o partido. No momento que se faz uma fusão, ou uma federação como essa, e se desagrada nove estados, que são os maiores estados da federação, o que é que você vai fazer com esses deputados?”, anteviu.

Vereadores de Aparecida estavam mal-acostumados e não tem discurso contra Leandro

A irredutibilidade do prefeito Leandro Vilela (MDB) em não aumentar o quadro de servidores comissionados na estrutura do governo de Aparecida ainda causa resistência e boicotes de vereadores.

O chefe do Executivo tem um discurso plausível e bem comprendido pela população para não inchar a máquina: o rombo nas contas públicas deixado pelo antecessor.

Já os vereadores não tem nenhum, a não ser cobrar Leandro pelos problemas que o prefeito recebeu de herança.

Mal-acostumados, eles não querem esperar o reequilíbrio do caixa para fazer indicações.

Nota 10

Para o repórter David Galvão, da redação do Portal 6, em Anápolis, por revelar o esfacelamento das cerâmicas do mural do Centro Administrativo Adhemar Santillo. Atento ao que estava acontecendo, ele conseguiu um forte depoimento do artista plástico da controversa obra indicando o que pode estar causando o problema.

Nota Zero

Para Companhia Municipal de Trânsito e Transporte e Secretaria Municipal de Obras por não conseguir evitar os longos congestionamentos causados pelas reparações em bueiros da Avenida Brasil. Não tem como fazer isso de madrugada ou avisar os horários em que as intervenções ocorrerão?