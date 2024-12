Idosa morre após ser atropelada por motociclista na Avenida Brasil Sul

Vítima chegou a ser levada ao Heana, mas não resistiu aos ferimentos

Paulo Roberto Belém - 20 de dezembro de 2024

Idosa ficou caída no canteiro enquanto aguardava o socorro (Foto: Divulgação)

Uma idosa, de 70 anos, morreu após ser atropelada por um motociclista na manhã desta sexta-feira (20), na Avenida Brasil Sul, no trecho do Setor Sul Jamil Miguel, próximo à região das concessionárias, em Anápolis.

Conforme o relato de uma testemunha, a vítima teria sido atingida enquanto tentava atravessar a avenida. Ela relatou que o condutor da moto simplesmente levantou-se do chão, “bateu a poeira” e fugiu do local.

O socorro foi chamado quando a mulher percebeu a idosa caída no canteiro da via pública, estando inconsciente e com dificuldades para respirar.

Chegando no local, o Serviço Móvel de Atendimento em Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros e encaminhou a idosa para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

No entanto, ela acabou não resistindo à gravidade dos ferimentos e faleceu na unidade de saúde.

Equipes da Polícia Militar (PM) deram início às buscas pelo motociclista, mas até o fechamento da matéria, ele não foi localizado.

Os trabalho de apuração relativos ao caso devem ficar sob responsabilidade da Polícia Civil (PC).