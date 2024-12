Lugares para comprar roupas boas e baratas em Anápolis

De comércio de rua a empreendedores residenciais, há opções para todos os gostos e bolsos

Paulo Roberto Belém - 20 de dezembro de 2024

Vista aérea de Anápolis. (Foto: Samuel Leão)

Diz um velho ditado que “chique é pagar pouco”. Brincadeira à parte, para aqueles que pensam em fazer compras em Anápolis, que queiram aliar roupas de qualidade e preço acessível, há locais que contemplam essa intenção.

Em primeiro lugar, estão os camelódromos e mercados públicos, que oferecem dezenas de lojas de vestuário. Por se enquadrarem na modalidade de mercado popular, conseguem oferecer produtos mais acessíveis.

Atendendo esses critérios, temos o Camelódromo Municipal e o Mercado dos Bonecos, que ficam entre as ruas General Joaquim Inácio e 14 de Julho, no Centro.

Na cola, estão as lojas da região Central, bem como as galerias, que pela concentração e segmentação, fazem de tudo para conquistar o cliente com roupas de qualidade e aquele desconto que faz a diferença na hora da compra.

Elas podem ser encontradas nas ruas General Joaquim Inácio, Engenheiro Portela, 15 de Dezembro, Barão do Rio Branco, Manoel D’Abadia, 14 de Julho, 7 de Setembro e na Avenida Goiás.

Outros locais são as vias comerciais localizadas nos bairros em diferentes regiões de Anápolis. Com modalidade parecida à região Central, também adotam a postura de conquistar o cliente aliando qualidade e desconto.

Assim, elas se concentram na Avenida Fernando Costa, na Vila Jaiara, Avenida Mato Grosso, no Bairro Junidaí, Avenida do Estado, no Bairro Recanto do Sol, na Rua 9, na Vila Formosa, entre outras.

O comércio de roupa boa e barata também é praticado por empreendedores que, muitas vezes, destinam parte das residências para comercializar roupas, geralmente adquiridas em cidades com polos de confecção – tais como Goiânia ou Jaraguá – conseguindo, assim, oferecer as condições desejadas.