Saiba detalhes sobre as cerimônias de posse em Goiânia, Anápolis e Aparecida

Solenidades estão marcadas para o dia 1º de janeiro

Pedro Hara - 20 de dezembro de 2024

Sandro Mabel e Coronel Cláudia, Márcio Corrêa e Walter Vosgrau, Leandro Vilela e João Campos. (Fotos: Alex Malheiros, Reprodução/Instagram e Jhonney Macena)

Após a diplomação dos vereadores, vice-prefeitos e prefeitos eleitos em Goiânia, Anápolis e Aparecida de Goiânia, agora as atenções se voltam para as cerimônias de posse, que vão ocorrer no dia 1º de janeiro.

Rápidas apurou que nas três cidades a solenidade não ocorrerá em equipamentos públicos pertencentes aos poderes, como Câmara de Vereadores ou na sede da Administração Municipal.

Em Goiânia, Sandro Mabel (UB) e a vice, Coronel Cláudia (Avante), tomam posse no Centro de Cultura e Eventos Professor Ricardo Freua Bufáiçal, da Universidade Federal de Goiás (UFG), no Setor Itatiaia, a partir das 14h.

Um pouco mais cedo, às 09h, Márcio Corrêa (PL) e Walter Vosgrau (MDB) serão oficialmente empossados em Anápolis. Inicialmente o evento seria na Câmara, mas foi transferido para o Teatro São Francisco, no Jundiaí.

Por fim, a solenidade em Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela (MDB) e João Campos (Podemos), se tornarão prefeito e vice. A cerimônia está marcada para o Anfiteatro Municipal, no Residencial Village Garavelo, a partir das 10h.