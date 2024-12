Saiba que abre e fecha durante feriado do Natal em Goiás

Algumas repartições devem implementar recesso, enquanto outras funcionarão em expediente reduzido

Thiago Alonso - 20 de dezembro de 2024

Vista aérea de Goiânia. (Foto: Divulgação/Secom Goiânia).

Com o Natal chegando na próxima quarta-feira (25), muitos serviços goianos acabam por ser interrompidos, seja pelo próprio feriado ou por recessos que muitos locais costumam tirar durante este período do ano.

Diante disso, o Portal 6 preparou uma lista com a programação do abre e fecha das repartições públicas de Goiás, auxiliando na programação da folga extra e até mesmo na hora de resolver situações burocráticas antes da chegada do feriado.

Vapt Vupt

Todas as unidades de atendimento do Vapt Vupt do estado continuarão com expediente normal no dia 23 de dezembro, enquanto nos dias 24 e 25, os serviços serão interrompidos, retornando já no dia 26.

Detran

Já no Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO), assim como nas unidades do Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans), um recesso será implementado a partir da próxima segunda-feira (23), sendo finalizado somente na quarta-feira (25), retornando no dia seguinte. Apesar disso, serviços continuarão disponíveis para os usuários por meio do site oficial do Detran e pelo aplicativo Detran GO ON.

Procon

Situação parecida ocorrerá em postos do Programa Estadual de Orientação e Proteção do Consumidor de Goiás (Procon-GO), que suspenderá o expediente nos dias 23, 24 e 25, com serviços realizados unicamente pelo site da instituição, no qual consumidores poderão registrar denúncias ou reclamações.

Ceasa

Já as Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa) de todo o estado continuarão funcionando nos dias 23 e 24 de dezembro, porém, de forma restrita: das 03h às 14h. No dia 25, no entanto, os Ceasas goianos estarão fechados.

Restaurante do Bem

Em todas as 15 repartições do Restaurante do Bem, incluindo duas em Goiânia e duas em Anápolis, o expediente continuará normalmente nos dias 24 e 31 de dezembro, se iniciando às 10h30 e indo até às 14h. O recesso, por sua vez, será aplicado somente no feriado, em 25 de dezembro.

Saneago

Na Companhia de Saneamento de Goiás S/A (Saneago), por sua vez, os trabalhos operacionais de água e esgoto serão realizados de forma contínua durante todas as datas, sem qualquer interrupção. O atendimento, que acontece 24h por dia, será garantido pelos telefones 0800 645 0115 (Central), 62 3269-9115 (WhatsApp), assim como na Agência Virtual da empresa. Nestas vias, clientes poderão informar vazamentos, consultar faturas e relatar outras questões.

Unidades culturais

O recesso nos espaços geridos pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult) será ainda mais amplo, com funcionamento suspenso já a partir deste sábado (21), e retornando somente na quinta-feira (26). Dentre os locais afetados estão o Teatro Goiânia, o Centro Cultural Octo Marques, a Vila Cultural Cora Coralina, o Museu Pedro Ludovico, as Bibliotecas Braille, Pio Vargas e Gibiteca Jorge Braga, Centro Cultural Marietta Telles Machado e do Museu da Imagem e do Som (MIS), o Cine Teatro São Joaquim e o Palácio Conde dos Arcos, na Cidade de Goiás.