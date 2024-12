Senac Goiás abre inscrições para cursos técnicos na Grande Goiânia, Anápolis e outras cinco cidades

Inscrições poderão ser realizadas até preenchimento total das turmas

Paulo Roberto Belém - 20 de dezembro de 2024

Fachada da Senac, em Goiânia. (Foto: Divulgação)

Para quem deseja novas oportunidades de qualificação profissional, o Serviço Nacional do Comércio em Goiás (Senac) Goiás está lançando cursos de capacitação que visam atender a demanda recorrente na atualidade.

Entre os destaques estão os cursos de Tortas Decoradas, Técnico em Enfermagem, Consultoria de Moda e Inteligência Artificial – cada um pensado na inserção mais rápida no mercado de trabalho.

Os pré-requisitos para os cursos variam entre ensino fundamental e ensino médio, dependendo da formação escolhida. Com vagas limitadas, os cursos estão disponíveis em Goiânia, Aparecida e em cidades do interior, como Anápolis, Caldas Novas, Luziânia, Mineiros, Jataí e Catalão.

Em Goiânia, a capacitação é em Consultoria de Estilo (Personal Stylist). Na Região Metropolitana, Aparecida oferece Tortas Decoradas. Em Anápolis, o Senac oferece a disciplina de Inteligência Artificial.

Já em Caldas Novas, o curso é de Técnico em Estética. Luziânia oferece Especialização Técnica em Instrumentação Cirúrgica.

Em Mineiros, o curso de Técnico em Enfermagem tem grande demanda. Catalão fornece Automaquiagem. e em Jataí, o curso é de Técnico em Segurança do Trabalho.

Informações e Inscrições

O Senac informa que as inscrições poderão ser realizadas até o preenchimento das turmas. Mais informações estão disponíveis no site do Senac Goiás ou diretamente com um consultor online pelo WhatsApp (62) 3219-5180.

Pelo telefone, o atendimento é personalizado, visando orientar o interessado na escolha do curso ideal e proporcionar um início de ano focado no sucesso e no crescimento profissional, informa a instituição.