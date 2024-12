Truque secreto para turbinar o wi-fi sem precisar chamar um técnico

Configuraçãozinha simples e rápida deu um UP na velocidade de transmissão que ajudou muitos seguidores com o mesmo problema

Magno Oliver - 20 de dezembro de 2024

Por mais que hoje em dia a sociedade viva a evolução da tecnologia, ainda assim existem fatores que afetam diretamente no sinal de conexão da wi-fi dos estabelecimentos no Brasil.

Assim, na hora de instalar o modem em casa, por exemplo, é bom tomar algumas medidas para que o sinal chegue com maior qualidade e você não acabe passando raiva com o sinal ruim ou baixa velocidade de transmissão de dados.

Diante disso, um especialista viralizou no Instagram com um tutorialzinho definitivo para ajudar as pessoas a obterem o melhor sinal e a melhor velocidade possível de internet.

Com rotina de compartilhar dicas de tecnologia e truques que facilitam o dia a dia, o perfil (@vcimporta.com) compartilhou um truque infalível para turbinar o wi-fi.

Sabe aquele eterno problema de delay, sinal fraco ou internet lenta para navegar? O perfil publicou um truque muito bom e que vai ajudar bastante.

Vamos ao tutorial

Primeiro de tudo, no seu computador, você vai abrir o painel de controle. Para fazer isso, basta apertar a tecla da janela do Windows primeiro e, em seguida, digite o R.

Feito isso, digite o código a seguir: DEVMGMT.MSC e pressione OK. Depois, vá na aba escrita “ADAPTADORES DE REDE” e procure a opção “WIRELESS”.

Assim feito, clique duas vezes na opção “WIRELESS” e vá na opção “AVANÇADO”. Depois, você clica na opção “AGRESSIVIDADE DE ROAMING” e mude a opção selecionada de “MÉDIA” para “MAIS ALTO”.

Clique em ok e feche tudo. Está pronto, sua internet já vai aumentar a velocidade.

Confira o vídeo completo do tutorial:

