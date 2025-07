Os erros mais frequentes que podem acabar te reprovando na prova prática de direção

Aprenda onde estão as falhas para contorná-las na hora da prova e não precisar refazer o teste

Magno Oliver - 03 de julho de 2025

Imagem mostra quatro carros de autoescola estacionados em uma rua. (Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil)

A prova prática de direção é um dos momentos mais tensos do processo para tirar a CNH.

Alguns pequenos deslizes podem custar a reprovação até mesmo para quem dirige bem, mas não se atenta a alguns detalhes na hora do teste.

1. Não checar os espelhos antes de sair com o carro

Um item que passa despercebido e muitos candidatos perdem ponto por pura falta de atenção são os espelhos do retrovisor e portas.

Assim, não checar eles antes de mudar de faixa ou fazer uma conversão é uma falha bem recorrente nas provas. Não esqueça em momento algum de acionar esse importante item de segurança em sua prova.

2. Esquecer de indicar a seta

Indicar a direção pretendida com a seta também é uma falha muito recorrente nas provas de autoescola. Assim, esquecer de ligar a seta na saída ou mudança de direção também pesa bastante na avaliação. Os avaliadores querem saber se você tem boa atenção e respeito às normas de trânsito.

3. Deixar o veículo apagar com frequência

Um bom exercício para você praticar até cansar nas aulas práticas é o de ter atenção com o carro sempre funcionando e não deixar apagar.

Principalmente em arrancadas, cruzamentos, subidas e sinaleiros, deixar o veículo “morrer” é pontuação baixa na certa. Busque se esforçar muito em dominar o controle de embreagem e aceleração para evitar penalizações. Treinar em subidas também ajuda muito a ganhar confiança.

4. Errar a baliza

Encostar na guia, no meio fio, subir na calçada, derrubar a guia também te penalizam na hora da prova.

Os avaliadores explicam que é preciso manter a calma e treinar bastante o posicionamento do carro. A dica do retrovisor também vai te salvar demais e ajudar a finalizar o percurso com mais precisão.

5. Avançar a sinalização

O respeito à sinalização é um dos principais lemas da avaliação de novos condutores, porém um dos erros que os candidatos mais cometem.

Muitos ignoram a placa de PARE, não respeitam as preferências nas vias e demonstram leitura inadequada das leis de trânsito. Na hora do teste, a cautela vale mais do que a pressa de passar.

6. Pegar poucas aulas práticas

No intuito de economizar pegando poucas aulas práticas, as análises de reprovações mostram que o barato acaba saindo caro para um candidato a motorista.

Os avaliadores orientam que são elas que dão segurança e controle ao condutor para executar as ações na hora da prova. Muitos candidatos pegam menos da metade do recomendável de aulas práticas. Não vacile, converse com seu instrutor e veja a quantidade ideal necessária para um bom aprendizado. Melhor pagar mais em mais aulas do que gastar mais com retestes, não é mesmo?

