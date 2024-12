Turista cria ‘manual de sobrevivência’ para alta temporada em Caldas Novas: “Las Vegas do Cerrado”

Jovem apresentou roteiro para o que se fazer durante um dia inteiro na cidade turística

Thiago Alonso - 20 de dezembro de 2024

Jovem compartilhou dicas do que fazer em Caldas Novas. (Foto: Reprodução/TikTok)

Com o fim de ano, muitas pessoas aproveitam o recesso e as férias antecipadas para viajar, e um dos destinos preferidos dos goianos fica localizado no Sul do estado: Caldas Novas, conhecida por alguns como a “Las Vegas do Cerrado”.

Com a alta temporada batendo à porta, o influenciador Guilherme Tin (@aah_tiin) decidiu fazer um ‘manual de sobrevivência’ para pessoas que queiram aproveitar a cidade turística da melhor forma.

O registro, postado no perfil do jovem no TikTok, já soma mais de 119 mil visualizações, além de ultrapassar as 21 mil curtidas.

No vídeo, Guilherme prepara um roteiro de um dia inteiro no município, se iniciando logo pela manhã: “Vamos começar falando da piscina, você deve entrar junto com a terceira idade, de 06h da manhã até no máximo 10h. Assim você ainda consegue ver os seus pés dentro da água”, brincou.

Em seguida, ele recomenda se juntar às pessoas que praticam Fit Dance Aquático, onde o público costuma se animar mais, nem que seja somente para assistir.

A próxima parada é a parte dos brinquedos e tobogãs, local normalmente tomado por crianças durante este período do dia.

“Quando der 10h, você já vai para a fila dos brinquedos, porque já vai ter cinco, dez meninos ali esperando desde 09h30 para o tobogã abrir”, explicou.

“Foi nos brinquedos, fingiu que era jovem? Dá mais uma olhadinha na galera do Fit Dance, canta um ‘parabéns’ com eles”, brincou.

Por volta de 12h, o influenciador recomenda ir almoçar, engatando na sobremesa, visto que, na região, existem muitas sorveterias – faça chuva ou faça sol.

Guilherme também dá ênfase às famosas ‘piscinas aquecidas’ de Caldas Novas, as quais ele define como “muito boas”.

“De tarde pra noite você vai procurar a piscina mais quente de todas. É muito boa, você vai enganar sua mente porque é quente pra caramba e você vai pensar que é possível que sobreviva um germe nessa temperatura de 62ºC”, recomendou.

Por fim, o turista deve concluir o dia saindo pela cidade, passando por locais como a famosa Feira da Lua, na qual é possível comer e encontrar produtos variados.

“Agora os melhores de Caldas Novas: a Carreta Furacão, foi muito divertido, fica mágico aquele lugar, criança feliz, bolhinhas no ar, igualzinho Las Vegas, acho que é até melhor. Eu nunca fui pra Las Vegas, mas acho que eu prefiro Caldas Novas”, finalizou.