Clientes encontram anúncio de churrascaria em 1994 e ficam surpresos com preço do rodízio

Vídeo antigo de uma churrascaria surpreende internautas ao revelar quanto custava um rodízio na década passada

Isabella Valverde - 03 de julho de 2025

Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Um comercial antigo voltou a chamar atenção na internet ao mostrar que, em 1994, o rodízio completo de uma churrascaria em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, e custava apenas R$ 8.

Segundo o Campo Grande News, a propaganda, que viralizou nas redes sociais, é da tradicional Costelaria do Gaúcho Gastão, que funcionava na Rua Barão do Rio Branco.

Naquela época, o Brasil recém havia adotado o Plano Real e o salário mínimo era de R$ 70. O valor do rodízio equivalia, portanto, a mais de 10% do que um trabalhador ganhava no mês.

Apesar disso, o clima entre os internautas foi mais de nostalgia do que de crítica. Nos comentários, muitos relembraram os “bons tempos” e expressaram saudade do restaurante e dos preços da época.

Teve também quem brincasse perguntando se a promoção ainda estava valendo, enquanto outros aproveitaram para fazer cálculos comparativos com a realidade atual.

Um usuário observou que, proporcionalmente, um rodízio de R$ 100 hoje representaria uma fatia menor do salário mínimo do que os R$ 8 daquela época.

O vídeo antigo destaca diferentes preços promocionais: o rodízio completo no almoço por R$ 8, o de costela por R$ 6 e, à noite, uma oferta para casais a R$ 10.

E atualmente?

Hoje, o restaurante funciona em outro endereço e não trabalha mais com rodízio. A refeição é cobrada por quilo, com valores de R$ 109,00 de segunda a sexta-feira e R$ 122,90 nos feriados, de acordo com informações do Campo Grande News.

A repercussão do vídeo surpreendeu os atuais gestores da churrascaria. Segundo Northon Capelari, que administra o local ao lado da esposa Dori, filha de Seu Gastão, a intenção da publicação era apenas resgatar a história da casa, mostrar a tradição da família e os anos de serviço prestado à cidade.

“Claro que o valor da época chamou atenção e assustou as pessoas com a inflação e a perda do poder de compra. Acabou viralizando”, explicou.

Fundada por Gastão Armando Frandoloso em 1989, a churrascaria ganhou fama em Campo Grande pela qualidade da carne e pelo atendimento familiar.

Gastão faleceu em julho de 2019, mas deixou um legado que segue vivo por meio da dedicação da família. “Estamos contentes com o resultado e a repercussão”, finalizou Northon.