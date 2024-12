Detran Goiás sensibiliza internautas com vídeo de conscientização no trânsito: “consequências irreparáveis”

Peça publicitária compara a velocidade com que veículos se envolvem em acidentes às quedas de altura, especificamente de prédios

Paulo Roberto Belém - 21 de dezembro de 2024

Campanha do Detran sensibiliza sobre perigo no trânsito (Foto: Reprodução)

Uma campanha do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran Goiás) tem chamando a atenção por comparar a velocidade com que veículos se envolvem em acidentes às quedas de altura, especificamente de prédios.

A publicação ressalta que “bater o veículo a 50 km/h é como cair do sexto andar”; “que se a velocidade for 100 km/h, é como cair de um prédio de 14 andares”; e que “se batida é frontal, em menos de um segundo o veículo estará destruído, sem chance para qualquer reação”.

O órgão usou da comparação para emedar que quando não há morte instantânea em acidentes do tipo, majoritariamente os feridos precisam ir parar em clínicas que realizam a reabilitação física.

Com o gancho, usaram a estrutura do Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer), informando que o local é o principal centro que cuida deste tipo de paciente em Goiás.

Ainda na peça publicitária, Henrique do Carmo, que faz parte da Coordenação Médica Cirúrgica da unidade, faz uma consideração sobre o exemplo repercutido como forma de orientação.

“A colisão de veículos acima de 50 km/h vai deixar morte ou sequela grave. Muitos pacientes em reabilitação no Crer são vítimas do trânsito. Uma irresponsabilidade que muda a rotina da família, para o resto da vida”, citou no vídeo.

Mesmo se tratando de uma propaganda para alertar sobre os riscos do trânsito, a peça conseguiu sensibilizar os internautas.

“Que vídeo necessário!!”, disse uma internauta.

“Muito bom esse vídeo! Conscientizar à respeitar a vida, respeitando as leis de trânsito”, afirmou outro.