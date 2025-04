Previsão do tempo para Goiânia durante a Sexta-Feira Santa

Portal 6 detalha a condição climática prevista pela meteorologia neste feriado religioso e nacional

Paulo Roberto Belém - 17 de abril de 2025

Pode chover no final da manhã e no início da noite (Foto: Reprodução)

Por ser um feriado nacional, com aquela folga, e com várias igrejas cristãs realizando atividades ao ar livre por conta da questão religiosa da data, os olhares estão voltados para a situação do tempo desta Sexta-Feira Santa (18) em Goiânia.

Conforme o instituto Climatempo, a capital terá um tempo úmido com predominância de sol e calor, com possibilidade de chuva, variando em determinados momentos do dia.

Em relação à temperatura, começa em 20°, alcançando os 25°, ao meio-dia. Depois sobre para 29°, entre 14h e 15h, começando a baixar a partir das 16h. A partir desse momento, diminui para os 24°, às 18h; e para os 22°, às 22h.

A chuva em Goiânia está prevista para acontecer em dois momentos: entre 10h e 14h, o índice varia entre 0,1 a 3,6 mm, com as últimas duas horas mais elevados; e entre as 18h30 e 21h, variando entre 0,4 e 4,5 mm.

Agora, sobre a umidade do ar, a característica climática é a de outono, podendo marcar 98% nos momentos mais frescos, manhã e noite, e caindo ao mínimo de 66% no meio da tarde, quando as temperaturas estarão mais altas.

