Profissional do sexo é agredida após briga por cliente em boate de Anápolis

Vítima levou socos e uma garrafada na cabeça, que causou um profundo corte e muito sangramento

Samuel Leão - 21 de dezembro de 2024

Vítima foi levada para a UPA da Vila Esperança. (Foto: Reprodução)

Uma jovem, de 27 anos, que trabalha como profissional do sexo, teve que ser hospitalizada após ser agredida por duas colegas, em razão de uma disputa por um cliente. O caso aconteceu na madrugada deste sábado (21), em uma boate de Anápolis.

Por volta das 03h30, a acompanhante teria tido o desentendimento com as outras duas, com as quais atua em um estabelecimento situado na Avenida Pedro Ludovico. Após discutirem, ela passou a ser agredida com socos e uma garrafada.

O vidro da garrafa acabou causando um corte profundo na cabeça e face da vítima, que teve um forte sangramento. Outras pessoas, que acompanharam o ocorrido, ajudaram a vítima, a levando para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Esperança.

Na unidade, ela teve dificuldades em contar o ocorrido, em razão dos ferimentos, e não conseguiu identificar as responsáveis pelas agressões.

A profissional do sexo recebeu cuidados especializados e ficou sob observação. Uma guarnição da Polícia Militar (PM) foi acionada e compareceu ao endereço da casa noturna, mas encontrou o estabelecimento completamente fechado e sem testemunhas por perto.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e deverá ser investigado mais a fundo pela Polícia Civil (PC).