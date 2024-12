Ex-de Susana Vieira e da filha de Leonardo quer saber quem dará “prejuízo” para ele em Anápolis

Ator de Fina Estampa deu o veredito sobre tema polêmico, mas que pode interessar muitos

Thiago Alonso - 22 de dezembro de 2024

Sandro Pedroso mostrou como garantir a oportunidade. (Foto: Reprodução/Instagram)

O ator Sandro Pedroso, conhecido por colecionar relacionamentos com artistas como Susana Vieira e Jéssica Costa, filha do cantor Leonardo, mandou um recado para lá de suspeito para os anapolinos.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o ‘Mandrake’ de Fina Estampa questionou os moradores de Anápolis quem o ajudará a ‘dar prejuízo’.

O assunto em questão, no entanto, não tinha nada a ver com polêmicas ou as discussões que o ex-Fazendeiro se envolveu no reality da Record, mas um tema quase consenso entre os fãs de uma boa cerveja gelada.

No registro, Sandro Pedroso recomendou o Open Bar (@openbaranapolis), um estabelecimento de Anápolis que funciona como uma espécie de rodízio, mas com bebidas alcoólicas – fugindo do convencional.

“Não é comer um petisquinho, uma cerveja e outra. Você pode beber o quanto você aguentar”, disse, animado.

O ator das novelas globais brincou ao dizer que chegou tentar convencer o dono do bar a desistir da ideia, visto que poderia gerar ‘prejuízos’.

“Eu falei pro dono: ‘bicho, você está no Goiás, o pessoal aqui dá prejuízo [bebendo]'”, brincou.

Contudo, Sandro relembrou que o local se destaca por oferecer bebida à vontade em um único valor, além de ainda incluir open food, podendo comer o que quiser sem pagar nenhum adicional.

“Quem vai vir dar esse prejuízo pro dono aqui? Eu já tô aqui!”, concluiu Sandro Pedroso.