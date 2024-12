Melhores lugares de Goiânia para se passar o Réveillon

Virada do ano capital de Goiás promete ser agitada com uma variedade de eventos

Thiago Alonso - 22 de dezembro de 2024

Dupla Maiara e Maraísa. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Com o fim de ano chegando, muitas pessoas começam a se preparar para as comemorações, e no Réveillon não é diferente. A virada, por sinal, é conhecida pelas grandes festas, com fogos de artifício e diversão em meio aos amigos.

Por conta disso, muitos locais se preparam para esta data com celebrações de tirar o fôlego, e nisso, Goiânia não decepciona, recebendo alguns dos maiores eventos de fim de ano.

As opções são muitas e funcionam como uma saída para quem busca se aventurar em uma programação especial, encerrando 2024 com chave de ouro e iniciando 2025 com o pé direito.

Réveillon Volta ao Mundo

Talvez um dos principais festivais de música do Réveillon da capital de Goiás, o Volta ao Mundo já se tornou tradicional, trazendo alguns dos maiores nomes da “Terra do Sertanejo” para os palcos, em uma comemoração que inclui serviços como salão de beleza, atendimento de garçom e áreas climatizadas.

Neste ano, o evento tem como tema o “Egito”, com decorações especiais e como principal atração a dupla sertaneja Maiara e Maraisa, além de também receber DJ Vinicius Cavalcante e a dupla Pedro Henrique e João Victor.

Réveillon Vikings Pub

Outro destino que já tem se tornado figurinha carimbada nas viradas goianienses é o Vikings Pub, localizado no setor Bueno. O bar especializado em rock oferece ao público muita música boa, além de opções com open bar e open food, tudo por um único preço.

Em 2024, o estabelecimento apresenta a temática “Uma Noite em Vegas”, com apresentações musicais durante a noite inteira, comandadas por Bandinha de Rock, Código 62, Lado Hostil e Versário.

Baile de Máscaras Canevas Pub

Já quem procura mais sofisticação, nesta edição, o Canevas Pub preparou o “Baile de Máscaras no Castelo”, prometendo uma experiência diferenciada e única, com um tom misterioso e direito a open food e open bar.

Tocando muito rock, o bar localizado no setor Marista promete entregar um “réveillon digno de rei e rainha”, durante uma programação que vai até às 06h do dia 1º de 2025.

Réveillon da Roxy

Para os adeptos a uma boa balada, a opção fica por conta da Roxy, uma das principais baladas de Goiânia. Neste ano, a boate contará com três pistas principais, além de camarotes exclusivos na autointitulada “super festa da virada”.

O line-up fica por conta de Vanilla, Renata Vasconcelos, Maaju, Celso Duarte, Vanessona, Nicki Banks, entre outros DJs da cena local.

Réveillon no Bolshoi Pub

O Bolshoi Pub, no entanto, promete oferecer um dos maiores eventos já organizados pela casa, com uma festa que, além da virada de ano, também celebra os 20 anos de história do estabelecimento. Por conta disso, o open food deve ser recheado, com comida sendo reposta durante toda a noite, situação parecida com o open bar, que inclui até espumante.

A grande atração da noite será a banda curitibana For You, que comanda o palco com um repertório animado e alto astral, seguida do cantor Leo Martine que assume o palco até o encerramento.

Réveillon JP Steakhouse

Os fãs de uma boa comida também têm muito o que comemorar no JP Steakhouse, no setor Oeste. Com um cardápio de pratos frios e assados, o restaurante ainda oferece bebida inclusa, indo desde sucos até vinhos e espumantes.

A programação fica ainda mais animada com um show da banda Nana Gym, que completa o evento com muita música até o fim da madrugada.