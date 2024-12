Navio dos EUA abate caça americano por engano no mar Vermelho

O incidente de fogo amigo ocorreu em um lugar não revelado, logo após a decolagem do caça F/A-18 Super Hornet do deque do porta-aviões USS Harry S. Truman para uma missão de ataque contra posições de rebeldes houthis no Iêmen.

Navegando na região como parte do grupo de ataque do Truman, o cruzador USS Gettysburg “incorretamente atirou e acertou o F/A-18”, disse o Comando Central das Forças Armadas dos EUA, responsáveis pela região.

O caso está sendo investigado, e não está claro qual foi o erro, mas ele mostra os riscos de operação numa região saturada de ações militares.

Ameaças no mar Vermelho e os houthis

Os houthis começaram a alvejar navios mercantes que consideram ligados a Israel e ao Ocidente após o Estado judeu decretar guerra na Faixa de Gaza, na esteira do mortífero mega-ataque terrorista do grupo palestino Hamas em 7 de outubro do ano passado.

Os rebeldes, que dominam a capital e porções do oeste do Iêmen desde 2014, quando iniciaram uma guerra civil com apoio do Irã contra o governo local, aliado da Arábia Saudita, agem para dar suporte à luta do Hamas -igualmente bancado por Teerã, assim como o Hezbollah libanês.

De forma inesperada, causaram disrupção no comércio marítimo mundial, elevando custos de frete devido ao desvio de rotas pelo canal de Suez, que liga o mar Vermelho ao Mediterrâneo. Já ocorreram mais de cem ataques a navios mercantes e de guerra na área.

Segundo o índice FBX, da empresa espanhola Freightos, que calcula o custo de transporte de contêineres de 40 pés (12 metros) nas 12 principais rotas mundiais, quando os combates começaram esse valor estava em cerca de US$ 1.000. Chegou a quintuplicar, e nesta semana está em US$ 3.600.

Ataques aos aliados de Israel

Os houthis também têm intensificado os ataques diretos a Israel, agora que o Hezbollah e o Estado judeu vivem um frágil cessar-fogo no sul do Líbano e o Hamas está virtualmente incapacitado em Gaza.

No sábado (21), um míssil balístico do grupo atingiu diretamente o sul de Tel Aviv, sem ser interceptado pelas defesas aéreas israelenses, ferindo 23 pessoas. Segundo as Forças Armadas locais, uma falha no sistema de longo alcance Arrow permitiu o ataque.

Os israelenses haviam atacado na véspera uma série de alvos no Iêmen, buscando manter os houthis sob pressão. Tel Aviv já havia promovido dois grandes ataques que obliteraram o principal porto do grupo, em Hodeidah.

Envolvimento americano e a intensificação dos combates

Desde a chegada do grupo do Truman ao mar Vermelho, na semana passada, os EUA retomaram a rotina de bombardeios contra os houthis. Neste fim de semana, alvejaram a capital iemenita, Sanaa, buscando depósitos de mísseis.

Com a ajuda iraniana, os rebeldes montaram um vasto arsenal de mísseis e drones, cuja sofisticação pegou de surpresa Israel e seus aliados. A atividade tem sido considerada a mais intensa da Marinha americana desde a Segunda Guerra Mundial, e analistas creem que pode ser uma questão de tempo até que algum navio dos EUA seja atingido por míssil ou drone.

A derrubada do F/A-18, caça que no futuro será substituído pela versão naval do F-35 de quinta geração, com capacidades furtivas e empregado pelos israelenses contra os houthis, é a principal baixa americana até aqui nos combates.