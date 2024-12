Polícia do Rio faz operação contra contra criminosos do Pará

Houve confronto no cumprimento de mandados de prisão

Da Agência Brasil - 22 de dezembro de 2024

Agentes da Polícia Civil (PC) durante operação. (Foto: Reprodução/ Instagram)

A Polícia Civil do Rio de Janeiro faz uma operação para prender criminosos de outros estados que atuam na cidade. Neste domingo (22), policiais civis da 124ª DP, de Saquarema, Região dos Lagos, e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), participaram da Operação Antevéspera, contra traficantes do Pará. De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol), os criminosos atuam na área do município de Jaconé.

“As investigações duraram 3 meses, e apontaram que o grupo criminoso buscava instalar e expandir pontos de venda de drogas naquela localidade”, informou em nota.

Segundo a Sepol, os agentes foram recebidos a tiros, o que resultou em confronto, durante as diligências para cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão. “Cinco criminosos foram neutralizados, sendo dois homens e três mulheres. Entre eles está o líder do bando, Washington Pereira Rodrigues, conhecido como Parazinho. Um policial civil foi atingido sem gravidade”, informou a secretaria.

Ainda na operação, as equipes apreenderam pistolas com kit Roni, rádios comunicadores, munições de diversos calibres, anotações do tráfico e farta quantidade de material entorpecente.

As investigações indicaram que depois de invadir um sítio, em uma região de mata, a quadrilha passou a intimidar e aterrorizar a população local. “A partir de levantamento de informações de inteligência, os policiais passaram a monitorar os bandidos. A operação está em andamento e diligências seguem para capturar um integrante do grupo criminoso que fugiu durante a ação”, informou a secretaria na nota.