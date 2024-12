Empresário goiano viraliza preparando pamonha próximo a Torre Eiffel, em Paris

Samuel Leão - 23 de dezembro de 2024

Goiano viralizou preparando pamonha “raiz” em Paris. (Foto: @pamonha85)

Todo bom goiano tem algumas paixões que são tradição no estado, e uma delas é a icônica pamonha, o prato a base de milho e recheado com queijo que causa peregrinações em massa da população, especialmente em dias frios e chuvosos. Um empresário de Goiânia, que trabalha produzindo a iguaria, resolveu apresentá-la para a cidade das luzes.

Em Paris, na França, ele preparou uma bancada e levou todos os ingredientes necessários, incluindo o milho ainda com a palha – tradicional embalagem orgânica do prato. Ao lado da marcante torre Eiffel, ele “deu um show” de culinária goiana.

Começou descascando e tirando os cabelos, separando as palhas e os milhos já limpos. Na sequência, ralou manualmente cada um deles, preparando o caldo e o levando ao fogo, por meio de um fogão portátil. O preparo, apesar do local requintado, não teve frescura, de modo que o cozinheiro até se encheu de respingos do milho na roupa de frio que usava.

Na sequência, posicionou a tira de queijo, uma linguiça e então recheou a palha com a massa de pamonha. Ali mesmo ele enrolou e, na sequência, abriu e fez a apresentação do prato, que ainda emanava vapor e aromatizava a capital mundial da culinária.

A publicação chamou a atenção dos internautas, especialmente dos goianos, nas redes sociais, e alcançou mais de 25 mil curtidas na página oficial da Pamonharia 85 (@pamonha85), conhecida também por fazer sabores variados do produto, incrementando com diversos elementos.

“O goiano sai do Goiás, mas o Goiás não sai do goiano. O amor pela pamonha é sem fronteiras”, expressou um seguidor. Outro já expressou até ter ficado emocionado com o registro: “Esse vídeo tem muito sentimento e significado, é nítido! Parabéns e sucesso”.

Por fim, outro cravou que o talento do “pamonheiro” brilha onde quer que ele esteja: “Aí dou valor, quem sabe faz em qualquer lugar”.