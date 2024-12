Internauta viraliza ao compartilhar “absurdo” de shoppings em Goiânia

Em resposta, alguns usuários relataram que até usam esse critério para escolher qual estabelecimento visitar

Natália Sezil - 23 de dezembro de 2024

Shopping Flamboyant foi um dos mencionados pela jovem na reclamação. (Foto: Reprodução/Divulgação)

Uma internauta de Goiânia (@brunapazini) viralizou nas redes sociais ao compartilhar uma reclamação comum entre quem frequenta os shoppings da cidade.

No vídeo, a jovem apontou achar absurdo as tarifas do estacionamento dos estabelecimentos, em especial do Flamboyant e do Goiânia Shopping, aos quais havia visitado recentemente.

Ela compartilha ter pagado R$ 25,00 por poucas horas de estacionamento, o que seria “o valor de um lanche”. Ela relatou que, tentando evitar a taxa alta, procura o estacionamento interno de outros locais.

A postagem reuniu diversos apoiadores nos comentários, tanto de usuários concordando, quanto de internautas sugerindo outras alternativas. Alguns compartilharam que até escolhem em qual shopping vão de acordo com a taxa de estacionamento.

“Se você frequenta muito o shopping, assim como eu, é melhor você pagar o mensalista”, aconselhou um usuário. “Eu uso a tag, porque aí vem tudo no fim do mês, daí dói menos”, concluiu outro.