Quem é o produtor de ‘O Aprendiz’ que Trump indicou para o seu governo

Mark Burnett, 64, produtor de televisão nomeado no sábado (21) pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, como enviado especial para o Reino Unido, foi um dos produtores do reality show “O Aprendiz”, do qual o republicano foi apresentador de 2004 a 2015, antes de ser eleito à presidência pela primeira vez.

Nascido em Londres, Burnett é um dos principais aliados de Trump e terá um papel diferente do de Warren Stephens, investidor indicado ao cargo de embaixador dos EUA na Grã-Bretanha no início do mês. Sendo assim, sua nomeação não precisará da chancela do Senado americano.

Na televisão, o maior sucesso de Burnett foi o reality “O Aprendiz”, da emissora americana NBC. Trump apresentou 14 das 15 temporadas do programa, que o ajudou a popularizar seu nome nos Estados Unidos e no mundo por meio da expressão “você está demitido”.

O britânico também produziu os realities “Shark Tank”, sobre empreendedorismo, “Survivor”, adaptado no Brasil como “No Limite”, e o musical “The Voice”, pelos quais já foi premiado no Emmy Awards, além de ter presidido o MGM Worldwide Television Group.

Na década de 1980, antes de se mudar para os Estados Unidos e construir carreira na televisão, Burnett serviu ao Exército britânico no regimento de paraquedistas. Em 2004, Burnett foi considerado uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista americana Time.

Em sua conta no Truth Social, Trump afirmou que “Mark trabalhará para melhorar as relações diplomáticas, focando em áreas de interesse mútuo, incluindo comércio, oportunidades de investimento e intercâmbios culturais”.