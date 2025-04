Trump ordena que bandeiras dos EUA fiquem a meio-mastro em homenagem ao papa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, determinou que as bandeiras dos Estados Unidos na Casa Branca e em outros locais fiquem hasteadas a meio-mastro até o pôr do sol do dia do sepultamento do Papa Francisco. A determinação é um “sinal de respeito à memória” do Pontífice.

O decreto deve ser aplicado a edifícios e terrenos públicos, “embaixadas dos Estados Unidos, legações, consulados e outras instalações no exterior, incluindo todas as instalações militares e navios e estações navais”. “Ele foi um bom homem, trabalhou muito, amava o mundo. E é uma honra fazer isso”, afirmou Trump, ao lado da primeira-dama, Melania Trump, enquanto participava de um evento de caça aos ovos por ocasião da Páscoa na Casa Branca.