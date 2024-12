Caminhonete com avô e neto capota na véspera de Natal, em Anápolis

Testemunhas afirmaram que pista estava escorregadia por conta de um caminhão ter deixado carcaça de vaca cair, na noite anterior

Davi Galvão - 24 de dezembro de 2024

Carro ficou capotado na via. (Foto: Reprodução)

Um homem de 53 anos e uma criança, de 7, se envolveram em um acidente na GO-222, em Anápolis, na tarde desta terça-feira (24), após perderem o controle da caminhonete em que viajavam, resultando no capotamento do veículo. As vítimas são avô e neto.

Testemunhas que presenciaram o episódio afirmaram que tudo ocorreu após o condutor do automóvel tentar realizar uma ultrapassagem na via. Acontece que, na noite anterior, um caminhão que carregava ossadas de vaca deixou parte da carga cair na pista.

Com as chuvas, o trecho da rodovia ficou bastante escorregadio e, quando a caminhonete realizou a manobra, perdeu o controle, chocou-se no barranco e capotou.

Imagens registradas no local mostram a extensão dos danos, com o veículo tombado bloqueando um dos lados da via. Outro carro também foi atingido e danificado durante o processo.

O socorro médico foi acionado, mas apesar do susto, só houve danos materiais, não havendo lesões aparentes em nenhuma das vítimas.

O local foi isolado para que as autoridades pudessem tomar as medidas cabíveis.