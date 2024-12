Motorista de aplicativo pode ter consequência por decisão tomada após moto atingir a porta aberta por passageiro

Passageiros decidiram procurar uma delegacia, após profissional ultrapassar todos os limites para ter uma “garantia”

Davi Galvão - 24 de dezembro de 2024

Motorista tomou atitude que pode ser caracterizada como crime. (Foto: Reprodução)

Um casal, de 19 e 20 anos, procurou uma delegacia após se envolverem em um acidente durante uma corrida de aplicativo, em Anápolis, e o motorista subtrair um videogame deles como forma da “garantia” de que seria ressarcido.

O caso aconteceu na última sexta-feira (20) quando, ao final do trajeto, um motociclista bateu contra a porta que estava aberta, no momento do desembarque.

Após a colisão, o motorista teria ficado irritado e, de acordo com as vítimas, impediu a saída deles e levou-os até uma oficina mecânica.

O proprietário do veículo afirmou que os jovens teriam de arcar integralmente com o reparo, ao passo em que os passageiros se comprometeram em pagar pela metade.

Insatisfeito, o motorista teria ido até a residência do casal e de lá subtraído um videogame Xbox 360, como forma de garantir que fosse pago até o prazo acordado para o final deste mês.

Diante disso, os passageiros procuraram uma delegacia para informar as autoridades acerca do caso, porém não representaram criminalmente contra o motorista, apesar de a conduta do mesmo poder ser classificada em tipos penais, como o de roubo.

Assim, eles foram orientados acerca do prazo para buscarem medidas legais.