Previsão do tempo para mais de 30 cidades em Goiás durante o Natal

Capital Goiânia deve registrar pancadas isoladas de chuva, com temperatura máxima de 31°C e umidade relativa do ar entre 60% e 95%

Samuel Leão - 24 de dezembro de 2024

Tempo nublado em Anápolis. (Foto: Samuel Leão)

A previsão do tempo para este Natal em Goiás indica condições climáticas variadas nas quatro principais regiões do estado: Norte, Sul, Leste e Oeste. Segundo o boletim meteorológico do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), há expectativa de chuvas isoladas acompanhadas de variação de nebulosidade, além de temperaturas amenas e altos índices de umidade.

Na Região Norte, cidades como Porangatu e Araguapaz devem registrar pancadas de chuva, com temperaturas variando entre 22°C e 34°C e umidade entre 60% e 95%. A previsão aponta acumulados próximos de 45 mm na região, com destaque para períodos de sol intercalados por pancadas intensas.

Na Região Sul, que inclui municípios como Itumbiara, Rio Verde, Jataí, Santa Helena de Goiás e Palmeiras de Goiás, a previsão indica temperaturas entre 19°C e 32°C e umidade relativa do ar de até 95%. A chuva será menos intensa em comparação com outras regiões, com acumulados previstos em torno de 15 mm a 18 mm.

No Leste goiano, cidades como Catalão, Cristalina, Formosa, Caldas Novas, Ipameri, Ouvidor, Goiandira, Cumari, Três Ranchos, Nova Aurora e Davinópolis devem registrar acumulados de chuva variando entre 10 mm e 25 mm. As temperaturas ficarão entre 17°C e 32°C, com alta umidade. A previsão é de pancadas moderadas ao longo do dia.

Já na Região Oeste, que abrange municípios como Iporá, Aruanã, Montes Claros de Goiás, Caiapônia, Doverlândia, São João da Paraúna, Firminópolis e Palminópolis, a previsão é de acumulados de até 50 mm, com temperaturas entre 22°C e 34°C. A umidade continuará elevada, com variação entre 60% e 95%.

A capital Goiânia deve registrar pancadas isoladas de chuva, com temperatura máxima de 31°C e umidade relativa do ar entre 60% e 95%. Além disso, cidades vizinhas como Anápolis, Luziânia, Rubiataba, Pirenópolis e Cocalzinho também terão condições semelhantes, com pancadas de chuva moderadas e variação de nebulosidade ao longo do dia.

O Cimehgo alerta para possíveis tempestades com acumulados de 20 a 60 mm por dia, rajadas de vento de até 70 km/h e descargas atmosféricas, exigindo atenção especial em áreas urbanas e rurais.

Com essas condições, o Natal em Goiás deverá ser marcado por tempo instável, com possibilidade de momentos ensolarados intercalados com pancadas de chuva. A população deve se manter atenta aos alertas meteorológicos e tomar precauções diante das condições climáticas possíveis.